США ввели санкции против пятерых заместителей министра обороны России, включая племянницу Путина Анну Цивилеву

Министерство финансов США ввело санкции в отношении заместителей министра обороны России Павла Фрадкова, Андрея Булыги, Александра Фомина и Виктора Горемыкина, сообщается на сайте ведомства.

Фомин был назначен замминистра обороны в начале 2017 года, Горемыкин — в июле 2022 года, Булыга — в марте 2024 года, а Фрадков — в июне, уже после того, как новым главой Минобороны стал Андрей Белоусов. До этого Фрадков занимал должность заместителя управляющего делами президента РФ.

Также санкции введены в отношении двоюродной племянницы Владимира Путина Анны Цивилевой (на сайте Минфина у нее указана в скобках фамилия Путина). Она была назначена заместителем министра обороны, как и Фрадков, в июне 2024 года.

За год до этого она возглавила государственный фонд поддержки участников «Защитники Отечества». Ее муж Сергей Цивилев занимал пост губернатора Кемеровской области, а после переизбрания Владимира Путина на пост президента весной 2024 года был назначен министром энергетики. В августе 2024 года Путин повысил Цивилеву до статс-секретаря. Цивилева с декабря 2023 года также находится под санкциями Евросоюза.

Также в санкционный список попали еще более 20 физических лиц и более 350 организаций, в числе которых — сеть магазинов электроники «Чип и Дип» и производитель шин «Кордиант», купленный в начале октября группой компаний «Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова.

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