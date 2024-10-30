Кадыров заявил, что российские силы нанесли удар по зданию Генштаба ВСУ в Киеве. Он назвал его «возмездием» за атаку на университет спецназа в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в качестве возмездия за атаку беспилотника на университет спецназа имени Путина в Гудермесе (РУС) российские воздушные силы нанесли два удара дронами «Герань» по центру управления беспилотных систем Генштаба ВСУ в Киеве.

«Именно с этого здания проводилось управление беспилотником, который прилетел во вторник в Гудермес. Сегодняшний дополнительный удар оказался очень результативным», — заявил Кадыров. По его словам, в перехваченных российскими военными радиопереговорах украинцы говорят о девяти убитых и 17 раненых в результате удара.

Вместе с сообщением Кадыров опубликовал фотографию, которую ранее также выложил канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На ней, как утверждается, сняты последствия удара по зданию Генштаба ВСУ. Авторы телеграм-канала также пишут, что удар подтвердил бывший народный депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (он был депутатом до 2020 года).

В Генштабе ВСУ сообщения об ударе по одному из зданий не комментировали. Утром 30 октября в городской военной администрации заявили об атаке российских беспилотников, в результате которой пострадали девять человек, включая 11-летнюю девочку. В Соломенском районе Киева из-за падения обломков беспилотников произошел пожар в нескольких квартирах многоэтажного жилого дома.

Удар по университету спецназа имени Путина в Гудермесе был нанесен накануне утром, 29 октября. Кадыров не уточнял, что дроны были украинскими и утверждал, что в результате «беспилотной атаки» загорелась крыша пустующего здания, а жертв и пострадавших нет. Позже он сообщил, что жертв нет с российской стороны, но они есть среди украинских пленных. «На каждом стратегическом объекте в республике содержатся до 10 украинских пленных, в том числе на территории РУС. Киев, пытаясь навредить нам, сегодня погубил своих же солдат», — написал Кадыров, пообещав «жесткое возмездие».