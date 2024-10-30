В Киеве из-за атаки российских дронов произошел пожар в жилом доме. Пострадали девять человек
Российские войска в ночь на 30 октября атаковали Киев беспилотниками, сообщили в городской военной администрации. Воздушная тревога в украинской столице длилась более двух часов.
Власти заявили, что в результате работы средств ПВО дроны были обнаружены и обезврежены.
В Соломенском районе Киева из-за падения обломков дронов произошел пожар в нескольких квартирах многоэтажного жилого дома. Пострадали девять человек, в том числе ребенок.
Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что пострадала 11-летняя девочка. Всем раненым оказали помощь на месте. Пожар произошел на втором и третьем этажах дома. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров, заявили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
Пожар также произошел в административном здании в Соломенском районе, рассказали в администрации. Никто не пострадал.