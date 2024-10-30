Вучич рассказал о первом за два с половиной года разговоре с Путиным. По его словам, российский президент «не проявил интереса» к прекращению огня в Украине

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что в первом за два с половиной года телефонном разговоре с Владимиром Путиным он поднял тему прекращения огня в Украине, но российский президент «похоже, не проявил интереса», пишет Bloomberg.

По словам Вучича, телефонный разговор состоялся после того, как он получил приглашение на саммит БРИКС в Казани 22–24 октября. Вучич позвонил Путину и сказал, что не сможет принять участие в саммите. Как пояснил президент Сербии, это «то, что делают джентльмены, даже если другая сторона ожидает другого ответа».

Затем, как рассказал Вучич агентству, он спросил Путина «о ситуации в Украине» — в частности, поднял тему прекращения огня, но Путин, «похоже, не проявил интереса». «Все цели , как он сказал, будут выполнены», — цитирует Bloomberg Вучича.

В сообщении Кремля об этой беседе от 20 октября говорится, что Вучич и Путин «обменялись поздравлениями по случаю 80-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков». Кроме того, «была обсуждена ситуация вокруг Украины», сообщала российская сторона. Других подробностей Кремль не привел.

В начале сентября сербский вице-премьер Александр Вулин сообщил, что Александр Вучич и Владимир Путин договорились провести телефонный разговор и обсудить приглашение на саммит БРИКС в Казани 22–24 октября. В итоге Вучич на саммит так и не приехал, объяснив отказ от участия своими договоренностями о встречах с другими лидерами.

В предыдущий раз Вучич и Путин разговаривали 29 мая 2022 года. В июле 2024-го Вучич сам отмечал, что два с половиной года не говорил с российским президентом — по его мнению, потому что Путина заботит позиция Сербии и он не хочет поставить под угрозу страну и самого Вучича, чтобы те не оказались под давлением Запада. Bloomberg отмечает, что, хотя Сербия и не присоединилась к санкциям против России, но Вучич сократил свои контакты с Путиным, а страна оказала помощь Киеву и осудила нападение России на Украину.