Яшин, Навальная и Кара-Мурза объявили об антивоенном марше в Берлине 17 ноября

Российские политики Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза и Юлия Навальная намерены провести в Берлине демонстрацию против российско-украинской войны.

«Вместе с Юлией Навальной и Владимиром Кара-Мурзой мы объявляем о проведении большой антивоенной демонстрации в Берлине 17 ноября. Это будет марш с требованием вывести российские войска из Украины, судить Владимира Путина как военного преступника и освободить всех политзаключенных», — написал Яшин в своих соцсетях.

Яшин отметил, что в России сейчас нет возможности проводить легальные акции протеста — «людей там жестоко избивают и сажают на огромные сроки». «Но мы всё ещё можем показать, что мирная, свободная и цивилизованная Россия существует. Мы существуем, мы не молчим и мы действуем вместе», — заявил политик.

17 ноября мы встретимся с Юлией и Владимиром в Берлине и вместе с вами пройдем по улицам города. Мы призываем всех, у кого есть возможность —приезжайте в этот день в Берлин, вставайте рядом с нами и участвуйте в антивоенном движении. Мы также призываем вас объединяться в группы, арендовывать автобусы и организованно приезжать в немецкую столицу для участия в акции.

Юлия Навальная опубликовала видео, в котором она вместе с Яшиным и Кара-Мурзой призывают участвовать в акции в Берлине. «Этой акцией мы хотим не только консолидировать демократические и антивоенные силы, но и поддержать наших сограждан в России, которые находятся в заложниках у путинского режима», — говорится в подписи к видео.

17 ноября. Против Путина. Против войны Алексей Навальный

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