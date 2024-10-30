Украинские беспилотники атаковали регионы России. Аэропорт Шереметьево временно не принимал самолеты

Украинские беспилотники атаковали несколько регионов России в ночь на 30 октября.

В Курской области, как сообщил губернатор Алексей Смирнов, силы ПВО сбили пять дронов. По словам главы региона, часть обломков сбитых БПЛА упали в Железногорске. «Зафиксировано незначительное возгорание сухой травы и крыши одного из административных зданий», — заявил губернатор. Пожар быстро потушили, о пострадавших не сообщается.

По данным телеграм-канала Baza, беспилотник в Железногорске упал вечером 29 октября в районе уменьшенной копии Эйфелевой башни, из-за чего загорелись постройки в парке. По неподтвержденной информации телеграм-канала Mash, из-за атаки ВСУ произошел пожар во дворе одного из жилых домов, повреждения получили фасад многоэтажного здания, детская площадка и несколько автомобилей.

Внимание. На видео присутствует мат.

В Ростовской области силы ПВО сбили семь беспилотников, сообщил губернатор Василий Голубев. По его словам, дроны уничтожили в Неклиновском районе. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Четыре беспилотника сбили над территорией Смоленской области, заявил глава региона Василий Анохин. По его словам, три беспилотника сбили в Смоленске. Никто не пострадал.

В Брянской области, как рассказал губернатор Александр Богомаз, силы ПВО сбили три украинских беспилотника. Пострадавших и разрушений нет, заявил глава региона.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что ночью в регионе сбили украинский беспилотник. «Повреждений и пострадавших нет, на месте происшествия работают оперативные службы», — написал он в телеграм-канале.

В Минобороны РФ заявили, что в ночь на 30 октября российские средства ПВО перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотника: семь — в Ростовской области, пять — в Курской, четыре — в Смоленской, по три — в Орловской и Брянской областях, один — в Белгородской области.

Росавиация сообщила РИА Новости, что утром в московском аэропорту Шереметьево вводили ограничения для безопасности полетов. Аэропорт не принимал и не отправлял рейсы с 04:37 до 05:20. Власти Москвы и Московской области об атаках дронов не сообщали.

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