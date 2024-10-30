Во Владимирской области задержали сотрудников пункта отбора на военную службу. Их подозревают в краже денег с карт участников войны

Сотрудник МВД и ФСБ задержали троих жителей Владимирской области, работавших в пункте отбора на военную службу. Они подозреваются в краже денег с банковских карт участников войны в Украине, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Задержанные занимались оформлением документов для контрактной службы. По версии следствия, они присваивали сим-карту, которую должны были выдавать гражданину вместе с привязанной к ее номер банковской зарплатной картой.

Таким образом подозреваемые «получали возможность дистанционно управлять счетами военнослужащих и похищать начисляемые им выплаты», заявила Волк. Пока известно, что они подозреваются в краже более 11 миллионов рублей.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела по статье о краже (статья 158 УК РФ). Украденные деньги у них изъяли, а самих подозреваемых отправили в СИЗО.

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