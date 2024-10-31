На комика Данилу Поперечного составили протокол о «дискредитации» армии

Тверской районный суд Москвы зарегистрировал административное дело о «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП), которое завели на комика Данилу Поперечного. На карточку дела на сайте суда обратила внимание «Медиазона».

За что на Поперечного составили протокол, неизвестно. По административной статье 20.3.3 ему может грозить штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

В 2022 году телеграм-каналы Shot и Baza сообщили, что полиция Москвы начала проверку постов Поперечного на предмет «дискредитации» российской армии по доносу некоего Максима Васильева.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Данила Поперечный покинул страну и выступил против войны. Он опубликовал в соцсетях 18-минутное видео о своем отношении к происходящему, но позднее удалил его по требованию Роскомнадзора. «Потому что, если я собираюсь вернуться в Россию (а я собираюсь), выбор становится очень простой: либо закрываешь видео, либо закрывают тебя», — объяснял свое решение комик.

В июне 2024-го Минюст РФ объявил Поперечного «иностранным агентом», в том числе из-за того, что комик выступал против .