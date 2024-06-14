Минюст РФ объявил «иноагентом» комика Данилу Поперечного
Источник: Минюст РФ
Министерство юстиции России обновило реестр «иностранных агентов», включив в список комика Данилу Поперечного.
Ведомство заявило, что Поперечный, среди прочего, выступал на информационной площадке, предоставляемой «иноагентом», и против СВО, а также распространял «недостоверные сведения» о России и ее армии.
Также Минюст включил в реестр «иноагентов» самарского политика Игоря Артемьева, журналиста Станислава Кучера, соратника Бориса Надеждина Алексея Комелева и епископа церкви «Новое слово» в Калуге Альберта Раткина.