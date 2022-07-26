Shot и Baza: на комика Данилу Поперечного пожаловались в полицию из-за негативных постов о «спецоперации»

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Полиция начала проверку постов комика Данилы Поперечного на предмет «дискредитации» российской армии, сообщают телеграм-каналы Shot и Baza.

Как утверждается, жалобу на Поперечного написал некий Максим Васильев в ОВД по Ярославскому району Москвы. Он заявил, что комик неоднократно негативно высказывался в о российской в Украине.

Статья о «дискредитации» Вооруженных сил появилась в административном кодексе РФ в начале марта. Она предполагает наказание в виде штрафов от 30 тысяч до одного миллиона рублей.

Сам Поперечный в комментарии сказал, что узнал о проверке из СМИ и никто из правоохранительных органов с ним не связывался. В сторис инстаграма он заявил следующее: «Я в России. Я не дискредитировал ВС РФ никоим образом и свято в это верю».

После вторжения России в Украину Поперечный покинул страну и выступил против войны. Он опубликовал в соцсетях 18-минутное видео о своем отношении к происходящему, но позднее удалил его по требованию Роскомнадзора. «Потому что, если я собираюсь вернуться в Россию (а я собираюсь), выбор становится очень простой: либо закрываешь видео, либо закрывают тебя», — объяснял свое решение Поперечный.

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