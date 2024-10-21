Минюст России предложил разрешить госорганам скрывать информацию о своей работе при военном положении

Министерство юстиции подготовило поправки, позволяющие ограничивать доступ к информации о деятельности органов федеральной и региональной власти, а также местного самоуправления при военном положении. Соответствующие поправки ведомство предлагает внести к закону «О военном положении», сообщает РБК со ссылкой на текст документа.

Возможность ограничивать доступ к информации на территориях, где действует военное положение, также получат Верховный суд, Генпрокуратура, Следственный комитет, суды и органы прокуратуры.

В Минюсте утверждают, что законопроект подготовлен в связи с «выявленными проблемами обеспечения безопасности деятельности госорганов в условиях военного положения».

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила текст документа для последующего рассмотрения на заседании кабмина.

В октябре 2022 года президент России Владимир Путин ввел военное положение на аннексированных территориях Украины. В пояснительной записке к законопроекту, который подготовил Минюст, говорится, что государственные органы на этих территориях обязаны публиковать информацию о своем местонахождении, времени работы, проводимых мероприятиях. Необходимость поправок в закон «О военном положении» Минюст объяснил тем, что работа этих госорганов «может быть дестабилизирована террористическими актами, экстремистскими действиями и разведывательно-диверсионной деятельностью противника».

В мае 2023 года Путин внес изменения в закон «О военном положении». Теперь там прописана возможность «принудительного и контролируемого перемещения граждан с территории, где введено военное положение, на территории, на которых военное положение не введено». Кроме того, на территориях, где введено военное положение, разрешается проводить референдумы и выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления.