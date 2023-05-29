В России внесены изменения в закон «О военном положении», разрешающие, в частности, проводить выборы на аннексированных территориях и депортировать жителей. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

В законе «О военном положении» теперь прописана возможность «принудительного и контролируемого перемещения граждан с территории, где введено военное положение, на территории, на которых военное положение не введено».

Также после внесенных изменений в закон «О военном положении» появилась возможность проведения референдумов и выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправления, если решение о них принял Центризбирком «по результатам консультаций c федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны, и федеральным органом исполнительной власти».

Проводить выборы можно будет как на всей территории, где введено военное положение, так и только на ее части.

Поправки в закон «О военном положении» были внесены ко второму чтению законопроекта 168783-8, в котором первоначально шла речь о замене в ряде федеральных законов понятий «член Совета Федерации» на «сенатор Российской Федерации». Он был внесен в июле 2022 года, а первое чтение прошел в марте 2023 года. 17 мая законопроект с поправками был принят во втором чтении, а 18 мая — в третьем.

По состоянию на конец мая 2023 года, военное положение введено российскими законами на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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