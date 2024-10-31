Войска РФ сбросили авиабомбу на Харьков. Ранены 34 человека, двое погибли

Российские войска поздним вечером 30 октября сбросили корректируемую авиабомбу на Салтовский район Харькова. Повреждения получил жилой многоквартирный дом, два этажа которого были разрушены.

Ранения, по данным на утро 31 октября, получили 34 человека, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Погиб 12-летний мальчик. Спасатели смогли извлечь ребенка, получившего тяжелые травмы, из-под завалов, но спасти его врачам не удалось. Под завалами обнаружены фрагменты тела еще одного погибшего человека, его личность пока не установлена.

Работы на месте обрушившегося в результате авиаудара дома продолжаются. Под завалами, по данным Синегубова, находится 15-летний подросток.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале видео с места авиаудара по Харькову, призвав союзников не тянуть с принятием решений о помощи. «В этих условиях каждое их отложенное решение — это как минимум десятки, а то и сотни таких российских бомб против Украины. Их решения — жизни наших людей. Поэтому мы вместе должны остановить Россию и сделать это со всей возможной силой», — написал он.