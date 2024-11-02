Сырский: «ВСУ сдерживают одно из самых мощных наступлений россиян с начала войны»

Российская армия проводит одно из самых мощных наступлений с начала полномасштабной российско-украинской войны. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, комментируя прошедшую встречу с главой Генштаба Чехии Карелом Ржегкой 2 ноября.

Проинформировал чешских коллег о ситуации на линии фронта, которая продолжает оставаться сложной. Активные боевые действия, которые продолжаются на отдельных направлениях требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений. Сейчас Вооруженные силы Украины сдерживают одно из самых мощных наступлений россиян с начала полномасштабного вторжения.

Российское наступление на фронте началось в октябре 2023 года, после чего ВС РФ захватили такие важные населенные пункты, как Авдеевка и Угледар. В конце октября 2024-го, как писала «Медуза» в военной сводке 24 октября, Вооруженные силы Украины пережили одну из самых тяжелых недель за все время наступления. К этому моменту российские войска вышли к окраинам Торецка и Часова Яра Донецкой области, а также захватили Селидово, вытеснив украинскую армию из этого района под Донецком.

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