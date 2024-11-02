Российские дроны-камикадзе атаковали Киев. Разрушены квартиры в 16-этажном доме

Российские беспилотники атаковали Киев в ночь на 2 ноября, в городе работали средства ПВО, сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко.

По его словам, в Святошинском районе Киева в результате падения обломков произошел пожар в 16-этажном жилом доме. В ГСЧС Украины в то же время заявили, что «в результате атаки БПЛА произошло возгорание на площади 50 квадратных метров», огонь потушили. В доме частично разрушены квартиры на 15 и 16 этажах, из здания эвакуировали 18 человек. По словам мэра Киева Виталия Кличко, ранены два человека. Возможно частичное разрушение верхних этажей, заявил Попко.

Начальник военной администрации города сообщил, что в Соломенском районе Киева обломки упали на территории жилой застройки, в нескольких домах выбило окна, повреждены автомобили. О пострадавших не сообщается.

Попко добавил, что обломки также упали в Днепровском районе, из-за чего в девятиэтажном доме произошел небольшой пожар на балконе, никто не пострадал. В то же время Виталий Кличко сообщил, что пожар произошел «в результате бытовых причин».

В Шевченковском районе Киева, по словам Кличко, обломки дрона попали в офисное здание, произошел пожар на одном из этажей.

Обновление. Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 2 ноября силы ПВО сбили 39 дронов из 71. Беспилотники сбили в Кировоградской, Киевской, Сумской и Полтавской областях. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за атаки российских беспилотников есть повреждения и пострадавшие в разных районах Киева. Также повреждения зафиксировали в Полтавской, Сумской и Харьковской областях.