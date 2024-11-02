Министерство обороны РФ сообщило в ходе брифинга 2 ноября, что российские военные взяли под свой контроль поселок Кураховка в Покровском районе Донецкой области. В заявлении ведомства сказано, что «в результате наступательных действий» поселок захватили подразделения группировки войск «Центр».

В Генштабе ВСУ не комментировали информацию российской стороны. В сводке, выпущенной Генштабом утром 2 ноября, говорилось, что на кураховском направлении сохраняется «наиболее напряженная обстановка», при этом об отражении атак в районе Кураховки не сообщалось.

Украинский OSINT-проект DeepState, близкий к Минобороны Украины, на своей карте отметил, что по состоянию на 1 ноября Кураховка была частично занята российскими войсками.

Кураховка расположена в 16 километрах от города Селидово, о захвате которого Минобороны РФ объявило 29 октября. После захвата Селидово, как писала «Медуза» в военной сводке 31 октября, российская армия штурмовала «почти окруженный поселок Кураховка и села между Селидово и Кураховским водохранилищем».

Кураховка находится вблизи города Курахово — главного логистического узла ВСУ в южной части Донбасса.

что происходит на фронте

ВС РФ и ВСУ начали решающую битву осени — за город Курахово. Российская армия приближается к тому, чтобы установить контроль надо всем югом Донбасса А ВСУ отбили атаки ВС РФ под Суджей. Карта боев на 31 октября

что происходит на фронте

ВС РФ и ВСУ начали решающую битву осени — за город Курахово. Российская армия приближается к тому, чтобы установить контроль надо всем югом Донбасса А ВСУ отбили атаки ВС РФ под Суджей. Карта боев на 31 октября