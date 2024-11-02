Минобороны РФ объявило, что захватило Кураховку — поселок под Селидово в Донецкой области
Министерство обороны РФ сообщило в ходе брифинга 2 ноября, что российские военные взяли под свой контроль поселок Кураховка в Покровском районе Донецкой области. В заявлении ведомства сказано, что «в результате наступательных действий» поселок захватили подразделения группировки войск «Центр».
В Генштабе ВСУ не комментировали информацию российской стороны. В сводке, выпущенной Генштабом утром 2 ноября, говорилось, что на кураховском направлении сохраняется «наиболее напряженная обстановка», при этом об отражении атак в районе Кураховки не сообщалось.
Украинский OSINT-проект DeepState, близкий к Минобороны Украины, на своей карте отметил, что по состоянию на 1 ноября Кураховка была частично занята российскими войсками.
Кураховка расположена в 16 километрах от города Селидово, о захвате которого Минобороны РФ объявило 29 октября. После захвата Селидово, как писала «Медуза» в военной сводке 31 октября, российская армия штурмовала «почти окруженный поселок Кураховка и села между Селидово и Кураховским водохранилищем».
Кураховка находится вблизи города Курахово — главного логистического узла ВСУ в южной части Донбасса.