Бывшего футболиста «Локомотива» и сборной Украины Александра Алиева внесли в российский список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов украинского футболиста Александра Алиева, сообщается на сайте ведомства.

Алиев указан в национальной части списка «Включенные». Рядом с его фамилией в списке стоит пометка в виде звездочки (*), которой ведомство отмечает людей, в отношении которых есть сведения об их причастности к терроризму.

Люди, включенные в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, ограничены в возможности совершать банковские операции — их счета в России при наличии будут заблокированы.

В России в отношении Александра Алиева возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму (205.2 УК) после того, как в августе 2024 года он призвал ВСУ «убивать мирное население» Курской области. МВД России объявило Алиева в розыск. Алиев живет в Украине.

Алиев играл в России за московский «Локомотив» и махачкалинский «Анжи». Выступал за сборную Украины с 2008 по 2012 годы. Алиев завершил профессиональную карьеру в 2019 году.

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