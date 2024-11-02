The New York Times: российско-украинская война вышла из тупика. Разведка и военные США сомневаются, что Украина может остановить наступление ВС РФ

123-я бригада Вооруженных сил РФ в самопровозглашенной ЛНР, 29 октября 2024 года Александр Река / ТАСС / Profimedia

Американские военные и представители разведки считают, что российско-украинская война вышла из тупика, поскольку российские войска наращивают наступление, сообщила газета The New York Times в публикации от 1 ноября.

Авторы заметки рассказывают, как летом 2024 года американские правительственные аналитики в разговорах с ними утверждали, что Россия вряд ли добьется значительных успехов в Украине в ближайшие месяцы, поскольку «плохо обученные войска с трудом прорывают украинскую оборону». Но, как пишет NYT, эта оценка оказалась ошибочной — российские войска не только значительно продвинулись на востоке Украины, но и отвоевали территории, захваченной украинской армией в Курской области. Кроме того, Россия нарастила число ударов беспилотников по территории Украины — с 350 в июле до 750 в августе и 1 500 в сентябре.

«Российские военные, что в ходе вторжения в Украину в 2022 году постоянно допускали ошибки, остались в прошлом», — передает издание мнение высокопоставленного американского военного чиновника. «Сейчас ВС РФ сильно эволюционировали и находятся в движении». Из-за этого некоторые американские разведывательные службы и военные чиновники пессимистично оценивают способность Украины остановить российские наступление.

Украина постоянно просит у стран Запада поставки оружия, но, с точки зрения американских военных, нехватка вооружений больше не главная проблема для Вооруженных сил Украины. Американские чиновники говорят, что Украина резко сократила отставание от России в артиллерии, а также использует беспилотники, чтобы уничтожать российскую бронетехнику. Самой большой проблемой для ВСУ, по словам чиновников, стала нехватка солдат. По оценке NYT, в бою погибли 57 тысяч украинских военных (издание не приводит источника этих данных), что вдвое меньше .

По оценке одного из собеседников издания в Пентагоне, у Украины достаточно солдат, чтобы воевать еще от полугода до года, после чего ВСУ столкнутся с острой нехваткой войск. Представители Пентагона отметили, что ВСУ использовали некоторые недавно созданные бригады для наступления в Курской области вместо того, чтобы использовать их на востоке и юге Украины или для того, чтобы создать резервы для контрнаступления в 2025 году.

Западные чиновники и эксперты считают, что Россия также испытывает острую нехватку солдат и техники. Американские чиновники добавили, что если США продолжат поддерживать Украину до следующего лета, то у ВСУ появится возможность воспользоваться тем, что России не хватает техники и солдат.

что происходит на фронте

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что происходит на фронте

ВС РФ и ВСУ начали решающую битву осени — за город Курахово. Российская армия приближается к тому, чтобы установить контроль надо всем югом Донбасса А ВСУ отбили атаки ВС РФ под Суджей. Карта боев на 31 октября