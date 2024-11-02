Кадыров заявил, что отменил приказ не брать в плен бойцов ВСУ. Он дал его после атаки дрона на университет спецназа в Гудермесе

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что отменил приказ не брать в плен украинских военных, который он дал бойцам подразделений спецназа «Ахмат». Об этом Кадыров сообщил в своем телеграм-канале 2 ноября.

Как утверждает Кадыров, за последние несколько дней на его имя «поступило более двух тысяч писем от жителей Украины, в которых они просят отменить ранее данный мною приказ не брать в плен бойцов ВСУ». Глава Чечни утверждает, что письма поступили в департамент по рассмотрению обращений администрации Чечни. Никаких доказательств в подтверждение своих слов Кадыров не привел.

Глава Чечни сообщил 29 октября, что приказал всем находящимся на передовой командирам «не брать в плен» солдат ВСУ. Такой приказ Кадыров дал после того, как беспилотник атаковал университет спецназа имени Путина в Гудермесе. Глава Чечни утверждал, что при атаке беспилотника погибли украинские военнопленные, хотя первоначально говорил, что жертв и пострадавших нет.

хроника войны

Война Девятьсот восемьдесят третий день. Хроника «Медузы»

хроника войны

Война Девятьсот восемьдесят третий день. Хроника «Медузы»