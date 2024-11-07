Украинские военные устанавливают противотанковые мины под Часовым Яром, готовясь отразить штурм российских войск. Фотографии

Российские войска в середине октября прорвались через канал Северский Донец — Донбасс к южным окраинам Часова Яра, что, как писала «Медуза» в военной сводке, может создать предпосылки к быстрому штурму этого города-крепости. 5 ноября представители оперативно-тактической группировки ВСУ «Луганск», держащей оборону на этом направлении, сообщили, что российские войска накопили технику и собрали «серьезную группировку» возле Часова Яра. На снимках, которые распространила пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ, запечатлена подготовка украинских военных к дальнейшей обороне города.

Бойцы 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ устанавливают противотанковые мины на подступах к Часову Яру. 30 октября 2024 года Press service of the 24th mechanized brigade named after King Danylo / AFP / Scanpix / LETA

Press service of the 24th mechanized brigade named after King Danylo / AFP / Scanpix / LETA

Боец 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. 30 октября 2024 года Press service of the 24th mechanized brigade named after King Danylo / AFP / Scanpix / LETA

Украинские военнослужащие с противотанковыми минами. 30 октября 2024 года Press service of the 24th mechanized brigade named after King Danylo / AFP / Scanpix / LETA

Проволочные заграждения под Часовым Яром, которые вместе с минными полями должны помочь замедлить наступление пехоты и бронетехники противнка 24th mechanized brigade press service / EPA / Scanpix / LETA

Press service of the 24th mechanized brigade named after King Danylo / AFP / Scanpix / LETA

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Война Девятьсот восемьдесят восьмой день. Хроника «Медузы»

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