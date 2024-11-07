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Украинские военные устанавливают противотанковые мины под Часовым Яром, готовясь отразить штурм российских войск. Фотографии
Источник: Meduza
Российские войска в середине октября прорвались через канал Северский Донец — Донбасс к южным окраинам Часова Яра, что, как писала «Медуза» в военной сводке, может создать предпосылки к быстрому штурму этого города-крепости. 5 ноября представители оперативно-тактической группировки ВСУ «Луганск», держащей оборону на этом направлении, сообщили, что российские войска накопили технику и собрали «серьезную группировку» возле Часова Яра. На снимках, которые распространила пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ, запечатлена подготовка украинских военных к дальнейшей обороне города.