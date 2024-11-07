Школьнику Арсению Турбину, осужденному на пять лет по террористической статье, сократили срок на 24 дня

Апелляционный военный суд оставил в силе приговор 16-летнему Арсению Турбину, которому назначили пять лет колонии по обвинению в участии в террористической организации, сообщает «Медиазона» со ссылкой на мать школьника Ирину Турбину.

По ее словам, суд сократил срок Турбину на 24 дня, поскольку «изначально в приговоре не было учтено время нахождения на стационарной экспертизе», но все остальное в приговоре оставлено без изменений.

В июне 2-й Западный окружной военный суд приговорил Арсения Турбина к пяти годам воспитательной колонии по делу об участии в террористической организации. На момент приговора школьнику было 15 лет.

По версии обвинения, летом 2023 года Турбин вступил в легион «Свобода России», после чего якобы выполнил поручение представителя этой организации — разложил листовки с критикой Владимира Путина по почтовым ящикам. Школьник настаивал, что не вступал в легион, а листовки раскладывал из личных убеждений.

В начале октября школьник жаловался, что на него оказывают психологическое давление и избивают в московском СИЗО-5 «Водник», где он находился до рассмотрения жалобы на приговор.

Правозащитный проект «Мемориал» признал Турбина политзаключенным.