новости
Война Девятьсот восемьдесят седьмой день. Хроника «Медузы»
Прямой эфир
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 5 ноября читайте здесь.
Главное за ночь и утро
- Войска РФ в ночь на 6 ноября нанесли удар по Одесской области двумя ракетами ракетами Х-59 и Х-31П, а также запустили по территориям Украины 63 ударных беспилотника типа «Shahed», сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
- Украинские военные сбили 38 беспилотников в Одесской, Николаевской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Запорожской областях. Еще 20 российских дронов были «локационно потеряны» в разных регионах Украины, еще два — в воздушном пространстве страны. Отражение атаки продолжается.
- В результате атаки российских беспилотников на энергетическую инфраструктуры Николаевской области «есть обесточивание абонентов», сообщил глава региона Виталий Ким.
- Российские военные в ночь на 6 ноября сбили два украинских беспилотника — по одному над территорией Курской и Орловской областей, сообщило Минобороны РФ. Глава Орловской области Андрей Клычков уточнил, что в результате атаки повреждений и пострадавших нет.
- Еще один беспилотник утром сбили в Дагестане, рассказал глава региона Сергей Меликов. Дроны был сбит над Каспийском, обстоятельства произошедшего будут выясняться. Российские телеграм-каналы опубликовали видео взрыва беспилотника в небе. Mash утверждает, что это был украинский дрон А-22 «Летучая лисица» и из-за него были задержаны два авиарейса в Москву и один в Пермь.
Что еще
- Депутат Госдумы и бывший глава самопровозглашенной ДНР Александр Бородай назвал российских добровольцев на войне «лишними людьми» и «пехотой второго сорта». Он также подтвердил RTVI подлинность распространяемой в интернете аудиозаписи с этими словами. По его словам, это запись частной беседы, которая состоялась в 2023 году, когда «речь шла о контрнаступлении ВСУ». Комментируя свои слова о «лишних людях» Бородай заявил, что «не вычеркивает себя из этого круга», так как командует добровольческой бригадой.
- Число погибших в результате российского ракетного удара по Запорожью возросло до семи человек. Еще 25 получили ранения, сообщил глава администрации Запорожской области Иван Федоров.
- В обращении по итогам 986-го дня войны президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения среди руководителей украинских посольств. По его словам, он обсудил этот вопрос с министром иностранных дел страны Андреем Сибигой.
- В результате украинского обстрела вечером 5 ноября в Донецке без света остались 72,7 тысячи абонентов в Кировском, Ленинском и Петровском районах, рассказал глава аннексированного города Алексей Кулемзин. К утру без света оставались 5400 абонентов Кировского, Ленинского и Петровского районов города.
Фото на обложке: Denys Klymenko / Gwara Media / Global Images Ukraine / Getty Images