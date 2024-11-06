Война Девятьсот восемьдесят седьмой день. Хроника «Медузы»

Здравствуйте. Сегодня 987-й день полномасштабной российско-украинской войны. В этой хронике «Медуза» продолжает следить за боевыми действиями и связанными с ними событиями.

хроника войны

Война Девятьсот восемьдесят шестой день. Хроника «Медузы»

хроника войны