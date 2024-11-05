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Война Девятьсот восемьдесят шестой день. Хроника «Медузы»

Прямой эфир

«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 4 ноября читайте здесь.

Главное за ночь и утро

  • Владимир Зеленский, ссылаясь на данные украинской разведки, заявил, что в Курской области находятся уже 11 тысяч северокорейских военных. «Мы видим увеличение северокорейцев, не видим увеличения реакции партнеров. К сожалению», — сказал Зеленский. Глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что в Курской области находятся не менее 10 тысяч военных из КНДР. При этом Пентагон пока не может подтвердить достоверность этих данных.
  • В Голосеевском районе Киева ночью работала ПВО, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. О пострадавших и разрушениях пока неизвестно.
  • В Брянской области в течение ночи были перехвачены шесть украинских беспилотников, сообщил глава региона Александр Богомаз. О пострадавших в результате атаки не сообщается. Минобороны России также отчиталось о шести уничтоженных над Брянской областью дронах.
  • На министерской встрече стран НАТО, которая состоится на следующей неделе, участники могут обсудить возможность перехвата российских ракет над Украиной, сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире TVN24. Окончательное решение пока не принято.
  • Инженера Уралвагонзавода Данила Мухаметова приговорили к 16 годам колонии по обвинению в госизмене — за передачу чертежей Украине за 100 тысяч рублей. Его жена получила по этому же делу 12,5 года колонии.

Здравствуйте. Сегодня 986-й день полномасштабной российско-украинской войны. В этой хронике «Медуза» продолжает следить за боевыми действиями и связанными с ними событиями в остальном мире.

хроника предыдущего дня войны

Война Девятьсот восемьдесят пятый день. Хроника «Медузы»

хроника предыдущего дня войны

Война Девятьсот восемьдесят пятый день. Хроника «Медузы»

Фото на обложке: Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA