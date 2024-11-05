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Война Девятьсот восемьдесят шестой день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 4 ноября читайте здесь.
Главное за ночь и утро
- Владимир Зеленский, ссылаясь на данные украинской разведки, заявил, что в Курской области находятся уже 11 тысяч северокорейских военных. «Мы видим увеличение северокорейцев, не видим увеличения реакции партнеров. К сожалению», — сказал Зеленский. Глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что в Курской области находятся не менее 10 тысяч военных из КНДР. При этом Пентагон пока не может подтвердить достоверность этих данных.
- В Голосеевском районе Киева ночью работала ПВО, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. О пострадавших и разрушениях пока неизвестно.
- В Брянской области в течение ночи были перехвачены шесть украинских беспилотников, сообщил глава региона Александр Богомаз. О пострадавших в результате атаки не сообщается. Минобороны России также отчиталось о шести уничтоженных над Брянской областью дронах.
- На министерской встрече стран НАТО, которая состоится на следующей неделе, участники могут обсудить возможность перехвата российских ракет над Украиной, сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире TVN24. Окончательное решение пока не принято.
- Инженера Уралвагонзавода Данила Мухаметова приговорили к 16 годам колонии по обвинению в госизмене — за передачу чертежей Украине за 100 тысяч рублей. Его жена получила по этому же делу 12,5 года колонии.
Фото на обложке: Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA