Война Девятьсот восемьдесят пятый день. Хроника «Медузы»

Здравствуйте. Сегодня 985-й день полномасштабной российско-украинской войны. В этой хронике «Медуза» продолжает следить за боевыми действиями и связанными с ними событиями в остальном мире.

Хроника предыдущего дня войны

Война Девятьсот восемьдесят четвертый день. Хроника «Медузы»

Хроника предыдущего дня войны