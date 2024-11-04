новости
Война Девятьсот восемьдесят пятый день. Хроника «Медузы»
Прямой эфир
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 3 ноября читайте здесь.
Главное за ночь и утро
- Вооруженные силы РФ поздно вечером 3 ноября нанесли удар по Харькову. По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, авиабомба упала в Шевченковском районе города, рядом с жилой застройкой. Ранены 13 человек. Среди них четверо полицейских, сообщила региональная полиция. Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что удар пришелся по зданию супермаркета РОСТ. Судя по опубликованным фотографиям и видео, удар пришелся рядом с супермаркетом. Также повреждены жилые дома, автомобили, линии электропередач и наземного электротранспорта. Еще один снаряд взорвался в Холодногорском районе города, недалеко от рынка. В результате никто не пострадал, но в близлежащих зданиях были выбиты стекла.
- По данным командования Воздушных сил ВСУ, в ночь на 4 ноября российские войска атаковали Украину баллистическими ракетами, управляемыми авиабомбами и 80 ударными беспилотниками. Противовоздушная оборона сбила 50 дронов в Киевской, Сумской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Кировоградской областях. Еще 27 БПЛА в разных регионах упали после потери связи. О пострадавших в результате этих инцидентов украинские власти не сообщали.
- Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 4 ноября российские средства ПВО предотвратили атаку украинского беспилотника в Белгородской области. Дрон был сбит над территорией региона.
- Военный суд 3 ноября арестовал до 2 января заместителя начальника тыла Росгвардии генерал-майора Мирзу Мирзаева по делу о взятке, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы и телеграм-канал Mash со ссылкой на собственные источники. По данным Mash, Мирзаев требовал 140 миллионов рублей от поставщика модулей для быстровозводимых зданий, угрожая разорвать контракт на 480 миллионов. Генерала и его посредника якобы задержали после получения денег.
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 3 ноября заявил, что в случае победы Дональда на выборах президента США Европа будет вынуждена пересмотреть вопрос поддержки Украины: «Если в Америке будет президент, выступающий за мир <…> то Европа не сможет поддерживать войну». По словам политика, европейским странам придется «приспосабливаться» к новым реалиям, чтобы не нести бремя поддержки Киева в одиночку.
Фото на обложке: Maksym Kishka / Suspilne Ukraine / JSC «UA:PBC» / Global Images Ukraine / Getty Images