Проект «Система» опубликовал первые предложения России по мирному договору с Украиной. Москва передала их Киеву 7 марта 2022 года Российские власти требовали сократить ВСУ до 50 тысяч человек

Журналисты «Системы» — расследовательского проекта «Настоящего времени» и «Радио Свобода» — опубликовали документ, в котором, как утверждается, содержатся первые предложения России по мирному договору с Украиной, составленные вскоре после полномасштабного вторжения. По данным издания, этот список условий для прекращения огня и заключения мира российская сторона передала украинской во время третьего раунда переговоров в Беларуси 7 марта 2022 года. «Это самый ранний из известных ныне документов, в котором письменно изложены требования России к Украине», — говорится в материале. «Система» получила документ от украинского источника, знакомого с ходом переговоров. Его подлинность подтвердил и собеседник с российской стороны.

В документе шесть страниц основного договора и четыре страницы приложений. Согласно опубликованным материалам, Россия, в частности, выдвигала такие требования:

сократить украинскую армию до минимума — до 50 тысяч человек, включая 1,5 тысячи офицерского состава. Это в пять раз меньше, чем Украина имела до 2022 года. Кроме того, у Украины должно было остаться четыре боевых корабля, 55 вертолетов и 300 танков.

Киев должен был признать «независимость» самопровозглашенных Донецкой и Луганской «народных республик» в границах административных областей Украины, а также взять на себя расходы по восстановлению инфраструктуры Донбасса, разрушенной с 2014 года.

Украина также должна была «не разрабатывать, не производить, не приобретать и не размещать на своей территории ракетные вооружения любых видов базирования с дальностью стрельбы больше 250 километров». Россия также оставляла за собой право в будущем запрещать Украине «любые другие виды вооружения, которые могут быть разработаны в результате научных изысканий».

Российские власти также требовали отмены всех санкций и отзыва всех международных исков с 2014 года.

Россия настаивала на присвоении русскому языку статуса государственного, отмене запрета «символики, ассоциируемой в государствах с победой над нацизмом» (вероятно, речь идет о советской символике), восстановлении всех имущественных прав Украинской православной церкви Московского патриархата.

В документе говорится, что в ответ на эти требования Россия предлагает режим прекращения огня и боевых действий. «Система» отмечает, что ни о каком отводе российских войск с территории Украины речи не шло. Россия только брала обязательство не расширять уже контролируемую на тот момент территорию. Российские войска также должны были оставаться на своих местах вплоть до выполнения Москвой и Киевом «всех обязательств» по договору.

Журналисты отмечают, что, сравнивая эти предложения с последующей версией договора от 15 апреля 2022 года, они заметили, что требования РФ стали менее радикальными. В частности, к апрелю стороны обсуждали, что Украина остается в своих международно признанных границах. В конце марта на переговорах в Стамбуле стороны сообщили, что согласовали совместное коммюнике. Как сообщало Foreign Affairs, Украина, согласно документу, должны была стать нейтральным и безъядерным государством, а также обязалась не присоединяться к военным союзам и не допускать размещения иностранных войск на своей территории. При этом проект договора не предусматривал запрета на вступление в ЕС. Также в документе ничего не говорилось о территориях в Донбассе, которые тогда уже были заняты российскими войсками. Кроме того, договор предполагал, что Россия и Украина разрешат спор вокруг Крыма в течение последующих 10-15 лет путем мирных переговоров.

Еще одно изменение касается описания механизма гарантий безопасности нейтральной Украине от стран-участниц договора. По словам одного из участников переговоров с украинской стороны, эту статью составляли по образцу пятой статьи о коллективной обороне Североатлантического договора: если бы в будущем на Украину вновь напали, другие страны обязались бы защищать ее военными силами. Все пункты, касающиеся статуса языка и изменения исторических концепций, украинская делегация обсуждать отказалась.

В марте 2024 года The Wall Street Journal сообщала, что через полтора месяца после начала полномасштабной войны российские и украинские переговорщики составили проект соглашения, который должен был остановить боевые действия. Он датирован 15 апреля 2022 года, в июне 2024 года этот документ опубликовала The New York Times. Проект договора предусматривал запрет для Украины на получение иностранного оружия и вступление в НАТО (в ЕС — можно), а также сокращение численности ВСУ до 85 тысяч солдат, 342 танков и 519 артиллерийских орудий. Кроме того, Россия требовала сократить дальность действия украинских ракет до 40 километров. Украинские переговорщики выдвигали другие условия: 250 тысяч военнослужащих, 800 танков и 1900 артиллерийских орудий.

Владимир Путин в июне 2024 года представил свои условия прекращения боевых действий в Украине. В частности, Украина должна заявить о полном выводе войск с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и начать реальный вывод. По словам Путина, это необходимое условие прекращения огня и начала переговоров. Речь идет о территориях в пределах административных границ этих областей, а не только тех, которые захвачены российскими войсками. Украина должна официально заявить об отказе от планов по вступлению в НАТО, а также признать статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей как субъектов РФ. Кроме того, санкции Запада против России должны быть отменены.

Комментируя эти условия, Владимир Зеленский назвал их «ультимативными посланиями, которые ничем не отличаются от тех, что были раньше». В Кремле отвечали, что это «мирная инициатива» Путина, а не ультиматум.

