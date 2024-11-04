Путин встретился с главой МИД Северной Кореи на фоне сообщений об отправке солдат КНДР на войну. Неделю назад в Кремле говорили, что их встреча не планируется

Президент России Владимир Путин принял в Кремле министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Интерфакс» передает, что глава МИД Северной Кореи передала Путину «самые теплые пожелания» от главы КНДР Ким Чен Ына, президент РФ попросил передать «ответные пожелания».

Других подробностей в Кремле не сообщили.

29 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждал, что Путин не планирует встречаться с Цой Сон Хи. С чем связано изменение этого решения, неизвестно.

Северокорейский министр прибыла в Москву с официальным визитом 30 октября. Ее приезд в Россию проходит на фоне сообщений о том, что КНДР направила в Россию несколько тысяч военных для участия в войне с Украиной на стороне РФ. Во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым Цой Сон Хи заявила, что Ким Чен Ын с самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину дал указание «неизменно и мощно» поддерживать российскую армию. По ее словам, КНДР «до победного дня» будет «твердо стоять с российскими товарищами».

Ни КНДР, ни Россия напрямую не подтверждали информацию о том, что в боевых действиях планируется участие военных из КНДР. При этом Путин отмечал, что Москва «никогда не сомневалась», что руководство КНДР «серьезно относится» к договоренностям с Россией.

31 октября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что уже около восьми тысяч северокорейских солдат находятся в Курской области. По его словам, Вашингтон ожидает, что в ближайшие дни эти войска начнут участвовать в боевых действиях.