Глава МИД Северной Кореи заявила, что КНДР «до победного дня» будет «твердо стоять с российскими товарищами в их священной войне»

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи заявила, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын с самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину дал указание «неизменно и мощно» поддерживать российскую армию. Об этом она сказала на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

«С самого начала уважаемый товарищ председатель государственных дел [КНДР] Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы, ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали, оказывали помощь российской армии и российскому народу в их священной войне», — сказала министр.

По ее словам, КНДР «до победного дня» будет «твердо стоять с российскими товарищами».

В середине октября южнокорейская разведка сообщила, что военных из КНДР отправили в Россию для участия в войне с Украиной. По ее оценкам, речь шла о 12 тысячах военнослужащих. По данным Пентагона, Северная Корея отправила в РФ 10 тысяч солдат.

31 октября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что уже около восьми тысяч северокорейских солдат находятся в Курской области. По его словам, Вашингтон ожидает, что в ближайшие дни эти войска начнут участвовать в боевых действий. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «северокорейские войска пока не вступали в бой, но это вопрос дней, а не месяцев».

Президент России Владимир Путин не подтверждал, но и не опровергал информацию о том, что военные из КНДР находятся у границы с Украиной. Он заявил, что Москва «никогда не сомневалась», что руководство КНДР «серьезно относится» к договоренностям с Россией.

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