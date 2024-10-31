Госсекретарь США заявил, что Россия перебросила в Курскую область восемь тысяч северокорейских военных

Около восьми тысяч северокорейских солдат находятся в Курской области. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой Пентагона Ллойдом Остином, сообщают Associated Press и AFP.

«Мы пока не видели, чтобы эти войска участвовали в боях против украинских сил, но ожидаем, что это произойдет в ближайшие дни», — сказал Блинкен.

По его словам, российские военные обучают северокорейских солдат применению артиллерии, беспилотников, основным боевым действиям пехоты, в том числе расчистке окопов, что «свидетельствует о том, что они намерены использовать эти войска в операциях на передовой».

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсети X, что три тысячи северокорейских солдат «находятся в тренировочном лагере и ожидается, что их численность возрастет до 12 тысяч».

«Северокорейские войска пока не вступали в бой, но это вопрос дней, а не месяцев», — заявил Зеленский.

Financial Times со ссылкой на высокопоставленных сотрудников украинской разведки писала 29 октября, что около трех тысяч северокорейских военных привезли с Дальнего Востока в Курскую область и разместили в казармах примерно в 50 километрах от границы с Украиной. По данным Пентагона, которые озвучила 28 октября пресс-секретарь министерства обороны США Сабрина Сингх, КНДР отправила в Россию 10 тысяч солдат, часть из которых «уже переместилась ближе к Украине». Южная Корея оценивает численность северокорейских войск, отправленных в Россию, в 11 тысяч человек.

Президент России Владимир Путин, комментируя информацию о переброске в Россию северокорейских военных, не стал опровергать эти данные. Он заявил, что Москва «никогда не сомневалась», что руководство КНДР «серьезно относится» к договоренностям с Россией.