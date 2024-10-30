Южная Корея опасается, что КНДР в обмен на отправку своих солдат в Россию может запросить ядерные технологии

В обмен на отправку своих военных в Россию Северная Корея с «высокой вероятностью» может запросить технологии — например, «в области ядерного и баллистического ракетного потенциала», заявил министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен на пресс-конференции с главой Пентагона Ллойдом Остином.

По словам южнокорейского министра, развертывание северокорейских войск не обязательно приведет к войне на Корейском полуострове, но может увеличить угрозы безопасности в отношениях между двумя странами.

На закрытом брифинге высокопоставленный южнокорейский чиновник заявил, что Сеул оценивает численность северокорейских войск, отправленных в Россию, в 11 тысяч человек. Около трех тысяч из них, как утверждается, уже находятся в западной части страны и проходят обучение.

Как заявил на открытом брифинге Остин, «есть основания полагать», что КНДР отправила около 10 тысяч солдат для прохождения подготовки на востоке России, и некоторые «уже приблизились к Украине». «Мы видим, что они одеты в российскую форму и снабжены российской амуницией», — сказал Остин.

Он напомнил, что Россия подписала резолюцию Совета Безопасности ООН, которая обязывает не предоставлять военную помощь КНДР.

Также Остин заверил своего южнокорейского коллегу, что США «по-прежнему полностью привержены обороне Республики Корея». Эта приверженность, по его словам, подкреплена «всем спектром обычных противоракетных вооружений, ядерных и передовых неядерных возможностей США».

В середине октября разведка Южной Кореи начала сообщать об отправке северокорейских военных в Россию. По оценкам разведки, речь шла о 12 тысячах солдат. К концу октября часть из них (около 1500 бойцов) уже перебросили для подготовки на Дальний Восток России, утверждали в разведке.

28 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что северокорейские солдаты, переброшенные в Россию, были направлены в Курскую область на помощь российским военным. Президент США Джо Байден назвал отправку северокорейских военных в Россию «опасным событием» на фоне предположений Запада о том, что они будут участвовать в войне в Украине на стороне России. 30 октября Financial Times со ссылкой на украинскую разведку сообщила, что около трех тысяч северокорейских военных привезли с Дальнего Востока в Курскую область и разместили 28 октября в казармах примерно в 50 километрах от границы с Украиной.

Владимир Путин напрямую участие северокорейских солдат в войне не подтверждал, однако 24 октября на пресс-конференции после саммита БРИКС он ответил на вопрос о спутниковых снимках, которые показывают присутствие военных КНДР. «Снимки — вещь серьезная. Если есть снимки, значит они что-то отражают», — сказал Путин.

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