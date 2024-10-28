Президент США Джо Байден назвал отправку северокорейских военных в Россию «опасным событием» на фоне предположений Запада о том, что они будут участвовать в войне в Украине на стороне России.

«Очень опасно», — сказал Байден журналистам в ответ на вопрос о развертывании северокорейских войск в России.

Представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Северная Корея отправила в Россию около 10 тысяч военных для обучения и участия в боевых действиях в Украине в течение «следующих нескольких недель». По ее словам, часть северокорейских военных «уже переместилась ближе к Украине». Она добавила, что «вполне вероятно» северокорейские военные движутся в направлении Курска, но пока более подробных сведений у Пентагона нет.

В середине октября разведка Южной Кореи начала сообщать об отправке северокорейских военных в Россию. По оценкам разведки, речь шла о 12 тысячах солдат. К концу октября часть из них (по некоторым данным, около 1500 бойцов) уже перебросили для подготовки на Дальний Восток России, утверждали в разведке. 26 октября The New York Times со ссылкой на украинского и двух американских чиновников сообщала, что несколько тысяч военнослужащих из Северной Кореи прибыли в Курскую область, где они могут наряду с российскими военными принять участие в боях против ВСУ.

28 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что северокорейские солдаты, переброшенные в Россию, были направлены в Курскую область на помощь российским военным.

Владимир Путин напрямую участие северокорейских солдат в войне не подтверждал, однако 24 октября на пресс-конференции после саммита БРИКС он ответил на вопрос о спутниковых снимках, которые показывают присутствие военных КНДР. «Снимки — вещь серьезная. Если есть снимки, значит они что-то отражают», — сказал Путин.

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