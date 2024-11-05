Путин назначил новых глав Республики Коми и Еврейской автономной области

Президент России Владимир Путин объявил о назначении новым главой Республики Коми Ростислава Гольдштейна, который возглавляет Еврейскую автономную область.

«Интерфакс» сообщает, что Путин встретился с Гольдштейном и предложил ему стать главой Коми. Гольдштейн ответил, что с «гордостью и честью» принимает это предложение.

«Хочу поблагодарить вас за работу на Дальнем Востоке и предложить переехать на работу в республику Коми, где, как я знаю, вы работали начиная с 90-го года еще водителем. Ну, и доросли постепенно до члена Государственного совета республики. Вы пять лет проработали на Дальнем Востоке. Как вы относитесь к предложению вернуться в Коми?» — спросил Путин.

«Для меня большая честь и огромная ответственность. Республика большая, экономически развитая. Ваше доверие — всегда для меня двойная ответственность. Я с гордостью и с честью принимаю ваше предложение», — ответил Гольдштейн.

Путин также встретился с главой управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Марией Костюк, которой предложил стать временно исполняющей обязанности губернатора Еврейской автономной области. Она также приняла его предложение.

5 ноября Владимир Уйба, который занимал пост главы Коми с 2020 года, объявил об отставке. По его словам, такое решение принято в связи с переходом на новую работу. Полномочия Уйбы истекали в 2025 году.