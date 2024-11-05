Глава Коми Владимир Уйба объявил об отставке

Глава Республики Коми Владимир Уйба объявил, что уходит в отставку в связи с переходом на новую должность.

«Сейчас наш президент доверил мне новый фронт работ на федеральном уровне», — заявил Уйба в обращении к жителям Коми, опубликованном в его соцсетях 5 ноября. Он не уточнил, где будет работать.

Владимир Уйба возглавлял Коми с апреля 2020 года. Его полномочия истекали в 2025 году. О том, что Уйба уйдет в отставку, 28 октября сообщила газета «Ведомости».

Обновление. Главой Коми станет губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. По данным издания, главой Еврейской автономной области может стать начальник управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк.

За последние два дня в отставку ушли два губернатора — Максим Егоров в Тамбовской области и Василий Голубев в Ростовской области. Временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области стал участник войны и бывший мэр Краснодара Евгений Первышов, а Ростовскую область возглавил гендиректор «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрий Слюсарь.

Издание 161.ru сообщило, что у Василия Голубева, подавшего в отставку с поста губернатора Ростовской области, прошли обыски.