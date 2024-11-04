161.ru: у подавшего в отставку губернатора Ростовской области прошли обыски

В рабочем кабинете губернатора Ростовской области Василия Голубева, объявившего 4 ноября об отставке «в связи с переходом на новую работу», прошли обыски. Об этом сообщило местное издание 161.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника издания, силовики пришли в кабинет Голубева 2 ноября.

«Приехали из Москвы. Сотрудники ФСБ планируют в регионе тщательную проверку в органах власти. Будут возбуждаться уголовные дела. Среди подозреваемых в махинациях с крупными денежными средствами несколько заместителей сити-менеджера Алексея Логвиненко. После обысков пока всё закончилось беседой в кабинете. Пока вынесены предупреждения», — заявил источник.

Информацию об обысках подтвердил источник редакции в правительстве региона.

«Приехали, зашли, поговорили, что там точно искали неизвестно. Есть информация, что требовали бумаги и по Западной хорде. Там вскрылись большие нарушения. Речь идет о денежных вливаниях и потоках. Сейчас активно перепроверяется также документация о денежных потоках во время строительства объектов к ЧМ [чемпионату мира по футболу 2018 года]», — сказал он.

Официального подтверждения информации об обысках у Голубева нет.

4 ноября Василий Голубев объявил, что уходит в отставку с поста губернатора Ростовской области. По его словам, он принял такое решение «в связи с переходом на другую работу». Собеседники «Медузы», близкие к политблоку администрации президента, рассказали, что Голубев может стать сенатором от Ростовской области или занять должность в полпредстве в Южном федеральном округе.

Василий Голубев возглавлял Ростовскую область с 2010 года.