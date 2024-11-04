Губернаторы Тамбовской и Ростовской областей объявили об отставке

Глава Тамбовской области Максим Егоров уходит в отставку. Об этом он объявил в видеообращении, которое опубликовано в его телеграм-канале.

«Сегодня руководство страны передо мной ставит другие задачи на федеральном уровне, которые необходимо будет выполнять», — заявил Егоров.

Максим Егоров — близкий соратник врио секретаря генсовета «Единой России» Владимира Якушева и работал его заместителем в министерстве строительства. По словам двух близких к политблоку администрации президента источников «Медузы», Егоров может возглавить федеральный исполком партии. Сейчас им руководит депутат Госдумы Александр Сидякин. Один из источников уточняет, что Сидякин активно «ищет новую позицию, желательно губернаторскую». Он не исключает, что Сидякин в ближайшее время возглавит один из российских регионов.

Об отставке также объявил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, он принял такое решение «в связи с переходом на другую работу».

«Впереди — новые дела и задачи. Но где бы я ни работал в дальнейшем, моим безусловным приоритетом всегда будет поддержка и развитие любимой Ростовской области», — говорится в посте Голубева.

Собеседники «Медузы», близкие к политблоку администрации президента, рассказали, что Голубев может стать сенатором от Ростовской области или занять должность в полпредстве в Южном федеральном округе.

Василий Голубев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области в 2010 году. На губернаторских выборах 2015 года он набрал 78,21% голосов. Максим Егоров был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области 4 октября 2021 года. В 2022 году на выборах он набрал 84,95% голосов.

«Ведомости» со ссылкой на источники писали, что покинуть свой пост также может глава Республики Коми Владимир Уйба. По информации источников «Медузы», с большой долей вероятности в отставку уйдет глава Брянской области Александр Богомаз, который возглавляет регион с 2014 года.