«Ведомости» сообщили о готовящейся отставке глав Ростовской области и Республики Коми

Глава Ростовской области Василий Голубев и глава Республики Коми Владимир Уйба, у которых в 2025 году истекают полномочия, в ближайшее время могут покинуть свои посты, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента (АП).

Голубев, отметили собеседники издания, один из губернаторов «долгожителей», он возглавляет Ростовскую область с 2010 года. Именно длительный срок пребывания на посту, по словам источников, и может стать причиной его отставки.

В отличие от Голубева, Уйба находится на посту губернатора первый срок. По словам источников издания, у него «очень испорчены отношения с местными элитами» и к нему «негативно относятся в АП». При этом, отметили они, к Уйбе «хорошо относится руководство страны».

Собеседники издания заявили, что под вопросом и дальнейшая работа Сергея Ситникова на посту главы Костромской области, в том числе из-за здоровья, но его замена пока обсуждалась. Полномочия Ситникова также истекают в 2025 году.

Окончательное решение о кадровых перестановках принимает президент РФ, подчеркнули источники «Ведомостей».

Пока на сентябрь 2025 года запланировано 15 прямых выборов глав регионов и одни через заксобрание (Ненецкий автономный округ). В том числе, глав Еврейской автономной области, Пермского края, Чувашии, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской и Ленинградской областей, Камчатки, Краснодарского края и Татарстана.

При уходе в отставку главы региона до истечения его полномочий, президент РФ Владимир Путин назначает исполняющего обязанности губернатора, который впоследствии выставляет свою кандидатуру на выборы. При условии, что избирательная кампании при досрочном прекращении полномочий занимает меньше времени, а у и. о. губернатора есть доступ к административному ресурсу, то, как неоднократно отмечали эксперты, шансы участников выборов неравны.

Как прошли предыдущие выборы губернаторов в РФ

«Это прогрев перед выборами в Госдуму» В российских регионах (почти незаметно) выбрали губернаторов и местных депутатов. Турчак возглавил Алтай, у «Единой России» — «исторические рекорды», Беглов — остается

Как прошли предыдущие выборы губернаторов в РФ

«Это прогрев перед выборами в Госдуму» В российских регионах (почти незаметно) выбрали губернаторов и местных депутатов. Турчак возглавил Алтай, у «Единой России» — «исторические рекорды», Беглов — остается