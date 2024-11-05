Зеленский заявил, что в Курской области находятся 11 тысяч северокорейских военных

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что, по данным украинской разведки, в Курской области России выросло число военных из КНДР. Об этом он сказал в видеообращении по итогам 4 ноября.

«Был сегодня также отдельный доклад и Службы внешней разведки по северокорейским военным на территории России. Уже 11 тысяч в Курской области. Мы видим увеличение северокорейцев, не видим увеличения реакции партнеров. К сожалению», — заявил Зеленский.

В министерстве обороны Южной Кореи в то же время заявили, что в России находятся более 10 тысяч северокорейских военных, и «значительная их часть переместилась в прифронтовые районы, включая Курскую область».

В Пентагоне сообщили, что в Курской области, недалеко от границы с Украиной, находятся не менее 10 тысяч военных из КНДР, которые не участвуют в боевых действиях. В Госдепартаменте США заявили, что северокорейские военнослужащие могут вступить в бой в ближайшие дни.

Разведка Южной Кореи сообщила в середине октября, что КНДР отправила в Россию военных для участия в российско-украинской войне. По оценке Сеула, речь шла об отправке 12 тысяч военных. По данным южнокорейской разведки, Россия будет платить солдатам из КНДР по две тысячи долларов в месяц.

Президент РФ Владимир Путин не отрицал, но и не подтверждал данные о том, что военные КНДР находятся у границы с Украиной. По его словам, в России «никогда не сомневались», что северокорейское руководство «серьезно относится» к договоренностям с Россией. В МИД Северной Кореи заявили, что лидер КНДР Ким Чен Ын с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину дал указание «неизменно и мощно» поддерживать российскую армию.