The Korea Herald: Россия будет платить военным из КНДР по 2000 долларов в месяц за участие в войне

Россия будет платить северокорейским солдатам, отправленным на войну с Украиной, две тысячи долларов в месяц. Об этом пишет The Korea Herald со ссылкой на данные Национальной разведки Южной Кореи.

По информации разведки, на фронт будут переброшены как минимум 10 тысяч северокорейских солдат.

Помимо военнослужащих, в России находятся около четырех тысяч северокорейских рабочих. Их средняя зарплата составляет около 800 долларов в месяц.

Россия также может начать отправлять в КНДР рис, так как Северной Корее не хватает собственного урожая, отмечает The Korea Herald. Предполагается, что Москва может отправлять Пхеньяну до 600-700 тысяч тонн риса в год, тогда как до этого КНДР получала 50-100 тысяч тонн.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в конце октября заявил, что уже около восьми тысяч северокорейских солдат находятся в Курской области. По его словам, Вашингтон ожидает, что в ближайшие дни эти войска начнут участвовать в боевых действиях.

Президент России Владимир Путин не подтверждал, но и не опровергал информацию о том, что военные из КНДР находятся у границы с Украиной.