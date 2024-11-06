Глава Дагестана сообщил, что над Каспийском сбили беспилотник. Аэропорт Махачкалы приостановил работу

Силы противовоздушной обороны России утром 6 ноября сбили над городом Каспийск беспилотник, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. О последствиях атаки он не рассказал.

«Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. Работает оперативный штаб, нахожусь на постоянной связи с ответственными органами. Хочу заверить, что все решения будут приниматься своевременно для безопасности жителей республики», — заявил губернатор.

Минобороны России о работе средств ПВО в Дагестане пока не сообщало.

Российские телеграм-каналы опубликовали видео взрыва беспилотника в небе. Mash утверждает, что это был украинский дрон А-22 «Летучая лисица» и из-за него были задержаны два авиарейса в Москву и один в Пермь.

Аэропорт Махачкалы приостановил работу на неопределенное время из-за случившегося в Каспийске, рассказал ТАСС генеральный директор аэропорта Саид Рамазанов. В Росавиации уточнили, что аэропорт перестал принимать и отправлять авиарейсы с 08:35 мск.

По данным Mash, в аэропорту ввели план «Ковер» после повторной атаки беспилотников на Каспийск — над регионом заметили еще один беспилотник.

Телеграм-канал Astra предположил, что дроны пытались атаковать пункт базирования Каспийской флотилии ВМФ РФ.

Город Каспийск находится примерно в тысяче километров от линии фронта в Украине.

хроника войны

Война Девятьсот восемьдесят седьмой день. Хроника «Медузы»

хроника войны

Война Девятьсот восемьдесят седьмой день. Хроника «Медузы»