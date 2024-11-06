США испытали межконтинентальную баллистическую ракету

Военные США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Минитмен-3», сообщила 6 ноября пресс-служба американской базы космических сил «Ванденберг», расположенной в Калифорнии.

По данным военных, совместная группа летчиков ВВС и ВМС запустила неснаряженную баллистическую ракету в 23:01 по местному времени (в 10:01 мск 6 ноября). Пуск провели вскоре после того, как в США закрылись избирательные участки, на которых 5 ноября выбирали президента страны.

В заявлении пресс-службы сказано, что испытания «подчеркивают мощный потенциал страны». Представители базы отметили, что это рутинный пуск, призванный показать, что США способны эффективно сдерживать «угрозы XXI века».

«Подобные испытания проводились уже более 300 раз, и это испытание не стало следствием текущих мировых событий», — отметила пресс-служба. В ВВС США отметили, что это испытание запланировали несколько лет назад.

США планируют заменить ракеты «Минитмен-3», принятые на вооружение в 1970 году, на трехступенчатую межконтинентальную баллистическую ракету «Сентинел». Ожидается, что ракеты «Сентинел» начнут поступать на вооружение в 2030 году.

Военные КНДР 31 октября провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-19, которая достигла высоты 7000 километров, а дальность ее полета составила 1000 километров. Военные КНДР, Южной Кореи и Японии заявили, что ракета пролетела выше, чем любая другая северокорейская ракета, запущенная ранее.

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