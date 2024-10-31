КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету
КНДР провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) 31 октября.
Военные Южной Кореи заявили, что ракету запустили в 7:10 утра по местному времени (в 1:10 мск) из района Пхеньяна в сторону Японского моря, сообщает «Ренхап». Ракета упала в море спустя 87 минут, в 8:37 утра, примерно в 200 километрах к западу от Хоккайдо, пишет Reuters со ссылкой на данные властей Японии.
КНДР провела самые продолжительные испытания баллистической ракеты, заявили власти Южной Кореи. В правительстве Японии сообщили, что ракета достигла высоты 7000 километров, а дальность полета составила 1000 километров. В заявлении ЦТАК сказано, что испытательный запуск «обновил рекорд мощности стратегической ракеты».
Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что пуск ракеты — «справедливая и полностью легитимная военная мера, которая показывает нашу решимость дать ответ врагам, которые угрожали безопасности республики» (перевод по ТАСС).
Запуск ракеты осудили власти Южной Кореи, Японии и США.
Северная Корея испытала ракету через несколько часов после того, как министр обороны США Ллойд Остин и его южнокорейский коллега Ким Ен Хен осудили КНДР из-за отправки своих солдат в Россию. По данным Южной Кореи и США, Пхеньян отправил в Россию 11 тысяч военных для участия в российско-украинской войне, причем три тысячи человек уже находятся вблизи линии фронта.
В прошлый раз Северная Корея проводила испытания межконтинентальной баллистической ракеты 18 декабря 2023 года, отмечает «Ренхап».