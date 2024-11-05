Депутат Госдумы и бывший глава самопровозглашенной ДНР Александр Бородай назвал российских добровольцев на войне «лишними людьми» и «пехотой второго сорта»

Депутат Госдумы и бывший глава самопровозглашенной ДНР Александр Бородай подтвердил RTVI подлинность распространяемой в интернете аудиозаписи, на которой он называет российских добровольцев «лишними людьми» и рассуждает об их бесполезности с «социальной точки зрения».

По словам Бородая, распространяемый в интернете разговор с его участием не был телефонным и представляет из себя запись частной беседы. Он заявил, что разговор состоялся в 2023 году, когда «речь шла о контрнаступлении ВСУ». Комментируя свои слова о «лишних людях» Бородай заявил, что «не вычеркивает себя из этого круга», так как командует добровольческой бригадой.

«Все правда. Довольно жесткая, но правда. Между своими не было принято скрывать, что на самом деле реально происходит. Что касается контекста „лишних людей“, то, как вы понимаете, я себя из этого круга совершенно не вычеркиваю, поскольку являюсь командиром добровольческой бригады уже более полутора лет. Действительно, мы — в некотором роде, второсортная пехота. С точки зрения любого серьезного военного начальника», — заявил Бородай.

Он добавил, что запись «подрезанная и кое-что вырвано из контекста». По его словам, разговор шел между ним и «тремя офицерами бригады, двое из которых закончили контракт к тому времени».

Аудиозапись разговора появилась в интернете как минимум в сентябре 2024 года. Расшифровку записи опубликовала 4 ноября «Медиазона». Говоря о российских добровольцах на войне в Украине, Бородай заявляет, что их «рассматривают как пехоту второго сорта», и что это «живая сила, которая идет в расход».

«Их задача, на самом деле, пока где-то в тылу готовятся к направлению главному, максимально оттягивать на себя внимание и максимально изматывать живую силу противника. Просто изматывать, понимаешь? <…> Это просто живая сила, которая идет в расход. <…> Более того, как ты понимаешь, над этим думают не только генералы, да, но и те люди, которые сидят в других кабинетах, где гражданские пиджаки. И они смотрят просто на социальный состав. А это кто? А кто эти люди, которые идут сейчас в добровольцы? <…> Дело в том, что на гражданке они денег вообще не имеют, и могут получать ну 20, ну 30, ну 40 там тысяч, максимум, понимаешь? А здесь они имеют 220, 250, 260 [тысяч рублей] и так далее», — говорит Бородай на записи.

По словам Бородая, эта пехота «состоит из людей, которые не рассматриваются как особо ценные».

«Грубо говоря, если рассматривать с социологической точки зрения, понятно, что это разные люди, все ж понимают, что на самом деле там энтузиасты, кристаллы чести, и вообще все такое, и совести, ну и так далее… Но с социологической точки зрения кто идет, в том то и дело? Понимаешь, они уже не нашли себя на гражданке, поэтому они, да… Есть такой понятие, знаешь, Максим Горький ввел в свое время, оно много использовалось, в разных философиях и прочее — „лишние люди“. Понимаешь? Лишние люди», — считает Бородай.

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