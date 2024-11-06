Выборы президента США. Онлайн «Медузы» Дональд Трамп или Камала Харрис?
Что происходит: 60-е в истории выборы президента США. Камала Харрис против Дональда Трампа.
Ключевые штаты, которые определят исход выборов: Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина, Невада, Аризона, Мичиган, Висконсин.
Когда будут первые результаты: после 02:00 мск.
Сколько нужно голосов выборщиков для победы: 270
Количество выборщиков по штатам:
Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что есть «много разговоров о массовых фальсификациях в Филадельфии». Филадельфия — крупнейший город Пенсильвании, ключевого штата этих выборов.
«Полиция на подходе», — написал Трамп.
Он не уточнил, о каких именно фальсификациях идет речь. Представители полиции Филадельфии сообщили CNN, что не знают ни о каких «массовых фальсификациях».
CNN (который традиционно поддерживает демократов) напоминает, что Трамп много лет говорит о «фальсификациях» на выборах в Филадельфии, не приводя никаких доказательств.
Голосование в Сан-Франциско
Из остальных (не колеблющихся) штатов, по прогнозу CNN, Трамп должен одерживать победу в 23 (плюс Небраска и Мэн, где и он, и Харрис, получат по несколько голосов). Суммарно у Трампа в этих штатах будет 219 голосов выборщиков.
Харрис, считает CNN, победит в 18 штатах. Это даст ей 226 голосов.
В большинстве штатов результат можно с большой вероятностью предсказать заранее — так как один из кандидатов имеет явное преимущество. Поэтому исход голосования решают так называемые колеблющиеся штаты — где до начала голосования шансы кандидатов на победу примерно равны.
В этом году колеблющихся штатов семь — это Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина, Невада, Аризона, Мичиган и Висконсин. Суммарно они дают 93 голоса выборщиков. Самый большой и важный из этих штатов — Пенсильвания, там 19 выборщиков.
На всякий случай, немного напомним процесс определения победителя.
Выборы президента США — непрямые. Формально американцы голосуют за выборщиков — специальных людей, которые в январе на специальном мероприятии в Вашингтоне отдадут свои голоса за того кандидата, которого поддержали избиратели.
Выборщиков всего 538. Их количество в каждом штате — разное, оно распределено примерно пропорционально населению. Больше всего выборщиков в самых населенных штатах: в Калифорнии — 54 и в Техасе — 40. Меньше всего (по три) — в Северной и Южной Дакоте, Вайоминге, Вермонте, Делавере, на Аляске и в округе Колумбия.
Победитель голосования в конкретном штате получает голоса сразу всех выборщиков от этого штата. (Есть два исключения — Небраска и Мэн, там количество выборщиков делится в зависимости от процентных итогов голосования). Таким образом, для итоговой победы кандидату необязательно получать голоса большинства американцев в целом или даже выигрывать в большинстве штатов — главное выиграть (с любым отрывом) в тех штатах, где проживает большинство населения.
Сейчас на Восточном побережье США пять вечера, на Западном — два часа дня. Голосование уже давно началось во всех штатах.
Заканчивается оно везде в разное время: какие-то штаты прекращают голосовать ранним вечером по местному времени, какие-то голосуют дольше. Первыми закроются участки в некоторых округах Индианы и Кентукки, это будет в два часа ночи по Москве. Первыми из колеблющихся штатов считать голоса начнет Джорджия — в 3:00 мск.
Всем привет! Сегодня — выборы президента США: самое важное политическое событие года (а возможно, и не только этого) в мире. «Медуза» как всегда будет следить за ходом голосования и подсчетом голосов в режиме онлайн.