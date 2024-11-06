Выборы президента США. Онлайн «Медузы» Дональд Трамп или Камала Харрис?

Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что есть «много разговоров о массовых фальсификациях в Филадельфии». Филадельфия — крупнейший город Пенсильвании, ключевого штата этих выборов.

«Полиция на подходе», — написал Трамп.

Он не уточнил, о каких именно фальсификациях идет речь. Представители полиции Филадельфии сообщили CNN, что не знают ни о каких «массовых фальсификациях».

CNN (который традиционно поддерживает демократов) напоминает, что Трамп много лет говорит о «фальсификациях» на выборах в Филадельфии, не приводя никаких доказательств.