В Миссури проголосовали за отмену запрета на аборты. Во Флориде аналогичное голосование провалили
Избиратели в американском штате Миссури проголосовали за отмену одного из самых строгих в США запретов на аборты, в то время как во Флориде выступили против того, чтобы гарантировать право на аборт в конституции штата. Об этом сообщает Associated Press 6 ноября.
В день выборов президента США в десяти штатах вынесли на голосование инициативы, связанные с абортами.
На момент публикации заметки известно, что поправки о праве на аборт приняли в штатах Нью-Йорк, Колорадо и Мэриленд. В еще пяти штатах — Аризоне, Неваде, Монтане, Южной Дакоте и Небраске — результаты голосования пока не подвели.
Исследовательская компания Edison Research прогнозирует, что право на аборт поддержат в Аризоне, пишет Reuters.
Голосование об абортах в десяти штатах США провели после того, как в 2022 году Верховный суд США отменил решение, которое делало право на аборт конституционным. Суд постановил, что решение о легальности абортов должны выносить власти конкретного штата. Из-за этого решения во многих штатах аборты стали преступлением.