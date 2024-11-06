В Миссури проголосовали за отмену запрета на аборты. Во Флориде аналогичное голосование провалили

Избиратели в американском штате Миссури проголосовали за отмену одного из самых строгих в США запретов на аборты, в то время как во Флориде выступили против того, чтобы гарантировать право на аборт в конституции штата. Об этом сообщает Associated Press 6 ноября.

В день выборов президента США в вынесли на голосование инициативы, связанные с абортами.

На момент публикации заметки известно, что поправки о праве на аборт приняли в штатах Нью-Йорк, Колорадо и Мэриленд. В еще пяти штатах — Аризоне, Неваде, Монтане, Южной Дакоте и Небраске — результаты голосования пока не подвели.

Исследовательская компания Edison Research прогнозирует, что право на аборт поддержат в Аризоне, пишет Reuters.

Голосование об абортах в десяти штатах США провели после того, как в 2022 году Верховный суд США отменил решение, которое делало право на аборт конституционным. Суд постановил, что решение о легальности абортов должны выносить власти конкретного штата. Из-за этого решения во многих штатах аборты стали преступлением.

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