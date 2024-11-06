Президент Сальвадора Найиб Букеле, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, канцлер Австрии Карл Нехаммер и президент Сербии Александр Вучич стали первыми лидерами, поздравившими Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.

Найиб Букеле опубликовал поздравление с победой в своих соцсетях еще во время подсчета голосов. «Да благословит и направит вас Бог», — написал он.

«Самый большой камбэк в политической истории США! Поздравляю президента Дональда Трампа с победой с его колоссальной победой. Очень нужная победа для мира!» — написал Виктор Орбан.

«Поздравления Дональду Трампу с победой на выборах. США являются важным стратегическим партнером Австрии. Мы с нетерпением ждем дальнейшего расширения и укрепления наших трансатлантических отношений для успешного совместного решения глобальных проблем», — написал Карл Нехаммер.

«Поздравляю Дональда Трампа с победой. Вместе мы справимся с серьезными вызовами, которые нас ждут. Сербия стремится работать с США ради стабильности, роста и мира», — написал Александр Вучич.

Вслед за ними к поздравлениям присоединились еще два лидера — президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу. Макрон написал, что «готов работать вместе с уважением и амбициями», а Нетаниягу обратился к Трампу и его жене Мелании не только от своего имени, но и от имени своей жены Сары. «Ваше историческое возвращение в Белый дом открывает новое начало для Америки и является мощным подтверждением приверженности великому союзу между Израилем и Америкой», — написал израильский премьер-министр.

Сам Трамп уже обратился с речью к своим сторонникам во Флориде, в которой объявил о своей победе на выборах и назвал себя 47-м президентом США.

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