Дональд Трамп объявил себя новым президентом США

Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах президента США. Об этом он сказал во время обращения к сторонникам во Флориде 6 ноября.

Трамп заявил, что одержал «политическую победу», и назвал себя 47-м президентом США. «Это победа американского народа, которая позволит нам снова сделать Америку великой», — сказал Трамп.

«Америка дала нам беспрецедентный и мощный мандат», — сказал Трамп. Он отметил, что республиканцы получили большинство в сенате конгресса США.

Дональд Трамп, согласно прогнозам, лидирует на выборах президента США. Телеканал Fox News, который поддерживает республиканцев, отдал Трампу 277 голосов выборщиков при необходимых 270, Associated Press и The New York Times — 267, CNN и NBC News — 266. Кандидат от демократов Камала Харрис, согласно прогнозу Fox News, получила 226 голосов выборщиков. AP и NYT отдали ей 214 голосов, CNN — 188, NBC News — 194.

