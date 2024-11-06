Трамп лидирует на выборах президента США. Как это было

Eloisa Lopez / Reuters / Scanpix / LETA

5 ноября в США прошли президентские выборы. Борьба шла между республиканцем Дональдом Трампом, занимавшим пост президента в 2017–2021 годах, и действующим вице-президентом Камалой Харрис, представляющей Демократическую партию.

В президентской гонке не было явного фаворита. Эксперты сходились во мнении, что оба кандидата имеют примерно равные шансы на победу. Исход выборов должно было решить голосование в так называемых колеблющихся штатах, где у большинства избирателей нет явно выраженных предпочтений и они могут проголосовать как за республиканцев, так и за демократов.

Таких штатов было семь: Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина, Невада, Аризона, Мичиган и Висконсин.

Подробно о том, как устроены выборы президента США

За счет чего может победить Трамп? А Харрис? Почему опросы могут недооценивать кандидатов? И какие штаты определят итоги голосования? Подробное превью главных выборов года

Подробно о том, как устроены выборы президента США

За счет чего может победить Трамп? А Харрис? Почему опросы могут недооценивать кандидатов? И какие штаты определят итоги голосования? Подробное превью главных выборов года

Для победы на выборах кандидату надо набрать минимум 270 голосов выборщиков, получить их без победы в нескольких из «колеблющихся» штатов невозможно. Так, телеканал CNN в превью выборов указывал, что Харрис с большой долей вероятности победит в традиционно голосующих за демократов штатах, которые дадут ей 226 голосов выборщиков, а Трамп может рассчитывать на 219 выборщиков от штатов, поддерживающих республиканцев.

На «колеблющиеся» штаты суммарно приходится 93 голоса выборщиков, за которые и шла основная борьба. Несколько десятков избирательных участков в Мичигане, Джорджии, Аризоне и Висконсине в день голосования получили сообщения об угрозе взрывов. Сообщения оказались ложными, но в Джорджии из-за них примерно на час закрывали избирательные участки.

Государственный секретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер заявил, что угрозы поступили «из России», не уточняя, почему был сделан такой вывод. Источники CNN в спецслужбах в свою очередь сообщили, что проверяют связь сообщений о минировании с Россией. По словам собеседника канала, письма с сообщением об угрозе взрыва поступили с аккаунта почтового сервера с российским доменом. При этом, отмечал телеканал, не исключалось, что адрес электронной почты был поддельным.

Экзитполы, проведенные компанией Edison Research до того, как в большинстве штатов закрылись избирательные участки, показывали, что у Трампа выше шансы выиграть в Пенсильвании (47% против 46% у Харрис).

Почему этот штат так важен

Решающий штат Репортаж «Медузы» из Пенсильвании. Скорее всего, именно здесь определится, кто станет следующим президентом США

Почему этот штат так важен

Решающий штат Репортаж «Медузы» из Пенсильвании. Скорее всего, именно здесь определится, кто станет следующим президентом США

В Северной Каролине (48%), Висконсине (47%), Джорджии (49%) и Мичигане (48%) экзитполы показывали преимущество Харрис, а в Аризоне даже данные опросов на выходе с избирательных участков не показывали преимущество кого-либо из кандидатов.

Однако результаты подсчета голосов с данными экзитполов не совпали. Так, сначала аналитические команды крупнейших американских СМИ, прогнозирующие результаты выборов еще до завершения подсчета голосов, пришли к выводу, что Трамп победит в Северной Каролине, а затем отдали ему победу в Джорджии.

К 09:00 мск у Трампа было как минимум 247 голосов выборщиков из 270, необходимых для того, чтобы стать победителем выборов.

Как долго будут подводить итоги голосования в штатах, победа в которых необходима, чтобы определить, кто станет следующим президентом США, точно неизвестно. Глава предвыборного штаба Камалы Харрис Джен ОʼМэлли Диллон разослала сотрудникам письма с предложением «пойти немного поспать». Выступать в ближайшее время перед сторонниками Харрис не планирует. В отличие от Трампа, который, как ожидается, вскоре произнесет речь во Флориде.