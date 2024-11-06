Трамп лидирует на выборах президента США. Как это было
5 ноября в США прошли президентские выборы. Борьба шла между республиканцем Дональдом Трампом, занимавшим пост президента в 2017–2021 годах, и действующим вице-президентом Камалой Харрис, представляющей Демократическую партию.
В президентской гонке не было явного фаворита. Эксперты сходились во мнении, что оба кандидата имеют примерно равные шансы на победу. Исход выборов должно было решить голосование в так называемых колеблющихся штатах, где у большинства избирателей нет явно выраженных предпочтений и они могут проголосовать как за республиканцев, так и за демократов.
Таких штатов было семь: Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина, Невада, Аризона, Мичиган и Висконсин.
Для победы на выборах кандидату надо набрать минимум 270 голосов выборщиков, получить их без победы в нескольких из «колеблющихся» штатов невозможно. Так, телеканал CNN в превью выборов указывал, что Харрис с большой долей вероятности победит в традиционно голосующих за демократов штатах, которые дадут ей 226 голосов выборщиков, а Трамп может рассчитывать на 219 выборщиков от штатов, поддерживающих республиканцев.
На «колеблющиеся» штаты суммарно приходится 93 голоса выборщиков, за которые и шла основная борьба. Несколько десятков избирательных участков в Мичигане, Джорджии, Аризоне и Висконсине в день голосования получили сообщения об угрозе взрывов. Сообщения оказались ложными, но в Джорджии из-за них примерно на час закрывали избирательные участки.
Государственный секретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер заявил, что угрозы поступили «из России», не уточняя, почему был сделан такой вывод. Источники CNN в спецслужбах в свою очередь сообщили, что проверяют связь сообщений о минировании с Россией. По словам собеседника канала, письма с сообщением об угрозе взрыва поступили с аккаунта почтового сервера с российским доменом. При этом, отмечал телеканал, не исключалось, что адрес электронной почты был поддельным.
Экзитполы, проведенные компанией Edison Research до того, как в большинстве штатов закрылись избирательные участки, показывали, что у Трампа выше шансы выиграть в Пенсильвании (47% против 46% у Харрис).
В Северной Каролине (48%), Висконсине (47%), Джорджии (49%) и Мичигане (48%) экзитполы показывали преимущество Харрис, а в Аризоне даже данные опросов на выходе с избирательных участков не показывали преимущество кого-либо из кандидатов.
Однако результаты подсчета голосов с данными экзитполов не совпали. Так, сначала аналитические команды крупнейших американских СМИ, прогнозирующие результаты выборов еще до завершения подсчета голосов, пришли к выводу, что Трамп победит в Северной Каролине, а затем отдали ему победу в Джорджии.
К 09:00 мск у Трампа было как минимум 247 голосов выборщиков из 270, необходимых для того, чтобы стать победителем выборов.
Как долго будут подводить итоги голосования в штатах, победа в которых необходима, чтобы определить, кто станет следующим президентом США, точно неизвестно. Глава предвыборного штаба Камалы Харрис Джен ОʼМэлли Диллон разослала сотрудникам письма с предложением «пойти немного поспать». Выступать в ближайшее время перед сторонниками Харрис не планирует. В отличие от Трампа, который, как ожидается, вскоре произнесет речь во Флориде.