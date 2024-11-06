Трамп набрал более 200 голосов выборщиков

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обеспечил поддержку более 200 выборщиков.

Так, по данным Bloomberg, у Трампа, на 06:50 мск, 210 голосов выборщиков из необходимых для победы на выборах 270. У его соперницы — кандидата от Демократической партии Камалы Харрис — 113 голосов. По подсчетам Fox (поддерживает республиканцев), Трамп мог рассчитывать на голоса 211 выборщиков, Харрис — на 117. Телеканал CNN (поддерживает демократов) считал, что у Трампа на этот момент 207 голосов выборщиков.

В 07:00 мск закроются избирательные участки еще в четырех штатах, три из которых, включая Калифорнию, традиционно голосуют за демократов. Они принесут Харрис 74 голоса выборщиков. Четвертый штат — Айдахо (4 голоса выборщиков) — поддерживает республиканцев.

Финальный результат выборов определит голосование в «колеблющихся» штатах. В шести «колеблющихся» штатах на момент публикации новости лидировал Трамп, а из еще одного — Невады — не поступало данных о результатах голосования. При этом отрыв Трампа от Харрис был незначительным и по мере подсчета голосов ситуация могла измениться.

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