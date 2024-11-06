Трамп выигрывает в Джорджии. До победы на выборах ему остается набрать 24 голоса выборщиков
Источник: CNN
Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает во втором «колеблющемся» штате — Джорджии, прогнозирует CNN.
Победа в Джорджии приносит 16 голосов выборщиков. Ранее Трамп победил в первом «колеблющемся» штате — Северной Каролине.
Таким образом, у Трампа 246 голосов выборщиков из 270, необходимых для того, чтобы стать победителем выборов.
Всего таких штатов, где нельзя заранее предсказать победителя, было семь: Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина, Невада, Аризона, Мичиган и Висконсин. Суммарно они дают 93 голоса выборщиков.
Трамп, по состоянию на 09:00 мск, лидирует во всех из них.