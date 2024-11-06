Дональд Трамп выиграл выборы. Он станет 47-м президентом США. Главное

Дональд Трамп вместе с женой Меланией во время выступления перед сторонниками в Уэст-Палм-Бич, Флорида. 6 ноября 2024 года Brian Snyder / Reuters / Scanpix / LETA

Республиканец Дональд Трамп избран новым президентом США, следует из прогнозов Fox News, CNN, Reuters, Associated Press, NBC News, ABC News. Трамп может рассчитывать на голоса более 270 выборщиков, тогда как кандидат от Демократической партии Камала Харрис — от 219 до 224. Окончательные результаты выборов не подведены, подсчет продолжается.

В США президента избирают по двухступенчатой системе. Победа кандидата во всенародном голосовании в каждом отдельно взятом штате соответствует определенному числу выборщиков — количество пропорционально населению штата, больше всего голосов у Калифорнии (54), Техаса (40), Флориды (30) и Нью-Йорка (28). Голосование коллегии выборщиков проходит на 41-й день после всенародного голосования. Выборщики формально избирают кандидата в президенты, которого поддержало большинство жителей штата, который они представляют. Всего в коллегию выборщиков направляется 538 человек, для победы кандидату достаточно набрать больше половины — хотя бы 270 — голосов выборщиков.

Трамп уже объявил себя новым президентом США. После того как Fox News первым среди американских медиа спрогнозировал победу Трампа, он выступил перед сторонниками в Уэст-Палм-Бич во Флориде. Трамп объявил, что его выбрали 47-м президентом США. Республиканец заявил, что это победа американцев. Он пообещал сделать жителей США счастливыми, Америку — сильной и безопасной. А также заявил, что не собирается начинать войну, как, по его словам, считают его противники. «Я собираюсь остановить войны», — заявил Трамп.

Трамп объявил себя президентом Meduza

Подробнее о речи Трампа

«Господь спас мою жизнь не просто так!» Трамп выступил перед сторонниками и объявил о своей победе на выборах президента США. Краткий пересказ

Подробнее о речи Трампа

«Господь спас мою жизнь не просто так!» Трамп выступил перед сторонниками и объявил о своей победе на выборах президента США. Краткий пересказ

Трамп получил первые поздравления с победой на выборах. Первыми его поздравили президент Сальвадора Найиб Букеле, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, канцлер Австрии Карл Нехаммер и президент Сербии Александр Вучич.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что «с нетерпением ждет возможности» поработать вместе с Трампом, он рассчитывает, что «особые отношения между Великобританией и США будут продолжать процветать по обе стороны Атлантики еще долгие годы». Канцлер Германии Олаф Шольц в своем поздравлении также заявил, что страны продолжат сотрудничать, «способствуя процветанию и свободе по обе стороны Атлантики». Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов работать с Трампом, как это было прежде, «для большего мира и процветания».

Лидеры разных стран в поздравлениях Трампа затронули тему российско-украинской войны. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вспоминает «замечательную встречу» с Трампом в сентябре, когда они, по его словам, «подробно обсуждали стратегическое партнерство Украины и США, план победы и пути прекращения российской агрессии против Украины». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, поздравляя Трампа, заявил, что рассчитывает на то, что «региональные и глобальные кризисы и войны, особенно палестинский вопрос и российско-украинская война, прекратятся» и «будет приложено больше усилий для создания более справедливого мира».

В Кремле, комментируя выборы в США, вспомнили об обещаниях Трампа в случае избрания быстро остановить российско-украинскую войну. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что США «в состоянии поспособствовать завершению конфликта [в Украине]», но это «нельзя сделать за одну ночь». Песков добавил, что ему «неизвестно» о планах президента РФ Владимира Путина поздравить Трампа с победой на выборах: «Все-таки давайте не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая прямо и косвенно вовлечена в войну против нашего государства».

Одновременно с президентом в США выбирали конгрессменов, Республиканская партия получила большинство в сенате конгресса США. Республиканцы получили контроль над верхней палатой парламента благодаря победам в Западной Вирджинии и Огайо. Две эти победы позволили республиканцам занять как минимум 51 место в 100-местном сенате. Кроме того, судя по прогнозам американских СМИ, республиканцы сохранили большинство в палате представителей конгресса.

78-летний Дональд Трамп, отмечает CNN, станет вторым бывшим президентом США, который вернется в Белый дом после поражения: Трамп выиграл выборы в 2016-м, но проиграл в 2020-м. Первым таким президентом Соединенных Штатов стал Гровер Кливленд — он участвовал в трех кампаниях подряд в 1884-м, 1888-м и 1892 годах, но был признан победителем только в 1884-м и 1892-м. Сейчас Трампу столько же лет, сколько было Джо Байдену, когда он вступил в должность после выборов в 2020-м. Тогда Байдена признали самым возрастным действующим главой государства.