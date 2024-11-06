«Мы с нетерпением ждем эры сильных США». Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.

В своем поздравлении, опубликованном в соцсети икс, Зеленский написал, что вспоминает «замечательную встречу» с Трампом в сентябре, на которой они, по его словам, «подробно обсуждали стратегическое партнерство Украины и США, план победы и пути прекращения российской агрессии против Украины».

Я ценю приверженность президента Трампа подходу «мир через силу» в мировых делах. Это именно тот принцип, который может на практике приблизить справедливый мир на Украине. Я надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь.

Мы с нетерпением ждем эры сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством президента Трампа. Мы полагаемся на постоянную сильную двухпартийную поддержку Украины в США.

Мы заинтересованы в развитии взаимовыгодного политического и экономического сотрудничества, которое принесет пользу обеим нашим странам. Украина как одна из сильнейших военных держав Европы стремится обеспечить долгосрочный мир и безопасность в Европе и трансатлантическом сообществе при поддержке наших союзников.

В завершение Зеленский написал, что «с нетерпением ждет» возможности поздравить Трампа лично и обсудить «пути укрепления стратегического партнерства» Украины с США.

Трамп уже выступил с речью перед своими сторонниками во Флориде и объявил о своей победе на выборах. Он назвал себя 47-м президентом США и заявил, что его победа поможет «сделать Америку великой снова».

С победой Трампа также поздравили несколько мировых лидеров. Первыми были президент Сальвадора Найиб Букеле, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, канцлер Австрии Карл Нехаммер и президент Сербии Александр Вучич. Затем к ним присоединились президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу.

как проходили выборы в сша

Трамп лидирует на выборах президента США. Как это было

как проходили выборы в сша

Трамп лидирует на выборах президента США. Как это было